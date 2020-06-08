Экономика

Путин поручил доложить о работе над снижением волатильности цен на зерно

20:23, 08 июня 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский президент Владимир Путин дал поручение кабмину до 1 августа доложить о работе над механизмом снижения волатильности цен на зерно для производства муки. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Правительству Российской Федерации представить предложения по вопросам: разработки механизма снижения волатильности цен на зерно для производителей муки. Доклад — до 1 августа 2020 г., — цитирует сообщение ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Владимир Путин внёс на ратификацию договор о партнёрстве с Монголией. 

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