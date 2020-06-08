Путин поручил доложить о работе над снижением волатильности цен на зерно

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Национальная нефтегазовая компания ОАЭ ADNOC опубликовала документ, в котором расписаны все цены на экспортные поставки нефти в июле.

Цена сорта Murban выросла на $5,45 за баррель. В марте этот сорт чёрного золота торговался с премией к региональному бенчмарку Dubai в $1,88 за баррель. Через некоторое время опять Murban...