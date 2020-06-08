Путин поручил доложить о работе над снижением волатильности цен на зерно

https://static.news.ru/photo/e9c8a954-a9b4-11ea-980a-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российский президент Владимир Путин дал поручение кабмину до 1 августа доложить о работе над механизмом снижения волатильности цен на зерно для производства муки. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Правительству Российской Федерации представить предложения по вопросам: разработки механизма снижения волатильности цен на зерно для производителей муки. Доклад — до 1 августа 2020 г., — цитирует сообщение ТАСС.
Как писал NEWS.ru, ранее президент Владимир Путин внёс на ратификацию договор о партнёрстве с Монголией.