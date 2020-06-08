Политика

Путин внёс на ратификацию договор о партнёрстве с Монголией

19:02, 08 июня 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин внёс на ратификацию в Госдуму новый договор. Последний подразумевает дружественные отношения и всеобъемлющее стратегическое партнёрство с Монголией.

Стороны рассматривают друг друга как дружественные, равноправные и суверенные государства и будут взаимодействовать на основе взаимного доверия, исторически традиционных добрососедских отношений, всеобъемлющего стратегического партнерства и всестороннего взаимовыгодного сотрудничества, — цитирует текст пояснительной записки ТАСС.

Участники договора обязуются развивать сотрудничество в обороне, безопасности, экономике, торговле и других областях.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин сообщил о «весьма успешном» партнёрстве России и Египта.

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