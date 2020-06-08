Путин внёс на ратификацию договор о партнёрстве с Монголией

https://static.news.ru/photo/69fc2750-a9a5-11ea-bbfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин внёс на ратификацию в Госдуму новый договор. Последний подразумевает дружественные отношения и всеобъемлющее стратегическое партнёрство с Монголией.

Стороны рассматривают друг друга как дружественные, равноправные и суверенные государства и будут взаимодействовать на основе взаимного доверия, исторически традиционных добрососедских отношений, всеобъемлющего стратегического партнерства и всестороннего взаимовыгодного сотрудничества, — цитирует текст пояснительной записки ТАСС.

Участники договора обязуются развивать сотрудничество в обороне, безопасности, экономике, торговле и других областях.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин сообщил о «весьма успешном» партнёрстве России и Египта.