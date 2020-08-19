Путин встретится с главой Счётной палаты

https://static.news.ru/photo/5c1071be-e20d-11ea-a13e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В среду российский президент Владимир Путин проведёт встречу с руководителем Счётной палаты Алексеем Кудриным. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Путин продолжает работать в резиденции Ново-Огарево, у него запланирована серия внутренних мероприятий непубличного характера, рабочие встречи. Одна из них будет открытая — это его встреча с Кудриным, — цитирует Пескова ТАСС.

По словам пресс-секретаря российского лидера, Счётная палата регулярно докладывает Путину о результатах своей работы и именно этому будет посвящена сегодняшняя встреча. Песков подчеркнул, что Счётная палата — очень важный орган, который пребывает в постоянной активности.

Кудрин — доктор экономических наук. С 2000 по 2011 год занимал пост министра финансов России. С 2018 года Кудрин стал председателем Счётной палаты РФ. Помимо этого, как рассказывали друзья главы СП, в школьные годы он увлекался музыкой - играл на барабанах и исполнял довольно смелые для того времени песни. В школе Кудрин хорошо учился и увлекался спортом. Он хотел стать лётчиком, но в итоге стал экономистом, как и его мать.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков заявил о попытках вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне.