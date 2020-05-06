Путин проведёт совещание по ситуации в транспортной отрасли

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Курс рубля на Московской Бирже упал по отношению к другим валютам. Один евро по состоянию на 15:18 мск стоит 81,01 рубля.

Таким образом, рост составил 1,3%. Курс доллара, в свою очередь, поднялся на 1,7% — до 74,99 рубля. Ранее NEWS.ru писал, что стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше 32...