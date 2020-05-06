Путин проведёт совещание по ситуации в транспортной отрасли

Президент России Владимир Путин обсудит ситуацию в сфере транспорта в условиях коронавируса. Оно пройдёт 7 мая.
Завтра рассмотрим положение дел на транспорте, — отметил Путин на совещании по реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Ранее, как писал NEWS.ru, Минтранс РФ расширил и дополнил список мер поддержки транспортной отрасли в условиях пандемии коронавируса. Ведомство предлагает послабления для грузового автотранспорта и авиации, а также для городского электротранспорта, вокзалов и автостанций.
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