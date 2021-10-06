Путин прокомментировал идею увеличить поставки газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что можно было бы увеличить поставки газа через Украину, но это будет себе в убыток, поскольку газотранспортная система (ГТС) этой страны давно не ремонтировалась. Его слова на совещании по энергетике приводятся на сайте главы государства.

Можно было бы увеличить действительно поставки и по ГТС Украины. Только для «Газпрома» это в убыток, — сказал он на совещании по энергетике.

Путин отметил, что по новым трубопроводным системам «Газпром» экономит $3 млрд в год благодаря современному оборудованию прокачки и новым трубам, в которых можно увеличивать давление. Украинская же газотранспортная система не ремонтировалась десятилетиями, и там в любой момент «может что-то лопнуть».

Президент добавил, что России было бы выгодней заплатить Украине штраф, но поставлять газ в обход. Но делать это не следует, поскольку «Газпром» должен оставаться надёжным поставщиком для своих партнёров.

Хотел бы напомнить, что поставка по новым трубопроводным системам, которые введены в строй в последние годы и вводятся сейчас, в 5,6 раза уменьшает количество выбросов CO2 в атмосферу за счёт того, что там новое оборудование, больший объём с меньшими выбросами, имея в виду и качество трубопроводной системы, через которую можно прокачивать продукты с большим давлением, — резюмировал Путин.

Венгрия и «Газпром» 27 сентября подписали новые контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. При этом 3,5 млрд кубометров российского газа в год будут поступать через Сербию и 1 млрд в год через Австрию. Таким же образом, в обход Украины, 1 октября начались поставки газа и в Хорватию.