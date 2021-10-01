Россия начала поставлять газ в Хорватию в обход Украины

Российская государственная корпорация «Газпром» начала прокачивать газ по трубопроводу «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. Об этом сообщается на странице компании в Telegram-канале.

Начались поставки российского природного газа в Венгрию и Хорватию по новому маршруту — через газопровод «Турецкий поток» и далее по национальным газотранспортным системам Болгарии, Сербии и Венгрии, — говорится в сообщении.

Отмечается, что поставки по этому маршруту стали возможны благодаря строительству нового магистрального газопровода компанией FGSZ Ltd. на территории Венгрии и завершению расширения в Болгарии и Сербии национальных газотранспортных систем.

Ранее стало известно, что «Газпром» остановил поставки российского газа в Венгрию через территорию Украины. Об этом сообщила пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ). Согласно договорённостям между Россией и Венгрией, «Газпром» с 1 октября начал поставки газа в страну по «Турецкому потоку» через газотранспортную систему Болгарии и Сербии. До этого импорт газа из Венгрии на Украину происходил путём виртуального реверса. Теперь без транзита у Киева не будет возможности импорта.

Как отметил глава ОГТСУ Сергей Макогон, украинский маршрут — наиболее экономически выгодный, поскольку является кратчайшим путём поставки газа в Венгрию. Он также призвал остановить монополизацию газовых маршрутов «Газпромом» и укрепление его доминирующего положения на рынке.