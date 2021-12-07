Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян не ниже 2,5%

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что нужно добиться роста реальных доходов россиян не ниже 2,5%. Глава государства также считает, что в борьбе с инфляцией нужно делать акцент на рост предложения товаров и услуг, в первую очередь продовольствия, сообщает ТАСС.

Кроме того, Путин заявил о выполнении ключевой задачи правительства на 2021 год — восстановлении рынка труда.

Отмечу, что экономическая динамика в целом позитивная. По итогам 10 месяцев текущего года ВВП вырос на 4,6%, — сказал Путин.

Ранее Министерство труда и социальной защиты России подготовило предложения о компенсации дополнительной инфляции для пенсионеров. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков. По его словам, в рамках принятого госбюджета предусмотрена индексация пенсий на 5,9%, однако по итогам года уровень инфляции будет выше.

В ноябре на совещании по социальным вопросам президент России Владимир Путин заявил, что российским властям нельзя отступать от принципа индексации пенсий быстрее инфляции. Он пообещал, что правительство вернётся к данным предложениям в ближайшее время, учитывая ситуацию с макроэкономическими показателями.