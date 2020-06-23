Путин предложил снизить ставку страховых взносов и налога на прибыль в IT

https://static.news.ru/photo/1b49d860-b566-11ea-bd22-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снизить ставку страховых взносов в IT-отрасли до 7,6% и налога на прибыль до 3% предложил президент России Владимир Путин.

В своём обращении к россиянам Путин сообщил о намерении провести в IT-отрасли так называемый налоговый манёвр и прежде всего существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда. По его словам, это основная статья расходов для высокотехнологичных компаний.

Сейчас ставка страховых взносов для таких компаний составляет 14% на период до 2023 года. Предлагаю снизить её до 7,6%, — заявил президент.

Кроме того, Путин добавил, что для этих компаний ставка налога на прибыль будет снижена с нынешних 20% до 3%. Фактически, сообщил он, это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире.

Обе эти меры президент предложил сделать не временными, а бессрочными.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин подписал закон, который откладывает до 1 января 2021 года обязательную предустановку российского программного обеспечения на продаваемую в стране электронную технику. Произошло это после того, как 31 марта депутаты поддержали законопроект о наделении кабмина правом ввести в России режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Таким образом, они поддержали поправку к нему, которая и переносит срок обязательной установки российского ПО на технически сложные товары на 1 января 2021 года. После этого законопроект был принят во втором и третьем чтениях.