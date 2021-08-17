Путин поручил выявить и проверить российских владельцев криптовалюты

Президент РФ Владимир Путин утвердил национальный план по борьбе с коррупцией на 2021–2024 годы, в рамках которого поручил Минфину, Минтруда, Минцифры и Центробанку до 15 ноября представить предложения для проверок о том, насколько достоверно и полно чиновники раскрывают информацию о принадлежащих им цифровых активах и цифровой валюте. Об этом пишет РБК.

До 20 сентября 2023 года ведомства должны проанализировать и обобщить практику предоставления сведений о владении цифровыми активами и контроля за расходами на их приобретение. Генпрокуратура до 15 июля 2024 года должна представить инициативы по пресечению коррупции, предметом которой становятся цифровые активы, цифровые права и криптовалюта. Это говорит о намерении поставить оборот цифровых активов под жёсткий государственный контроль.

В законе о цифровых финансовых активах криптовалюта указана как имущество, подлежащее декларированию и контролю происхождения расходов на её приобретение. Таким образом, новый план может коснуться всех участников рынка, однако каких-либо механизмов и инструментов для контроля у государства пока что нет. Ужесточения в этой области стоит ждать после внесения поправок в административное и уголовное законодательство за несоблюдение правил оборота криптовалюты. В первое время это коснётся держателей цифровых активов, так или иначе связанных с государственным сектором: немедленных действий в отношении обычных пользователей не последует, но рано или поздно жёсткий контроль со стороны государства коснётся и их.

Ранее стало известно, что рынок криптовалют начнут регулировать по аналогии со счетами в зарубежных банках. Контроль государства при этом усложняет использование криптовалюты на чёрном рынке для продажи наркотиков, оружия и прочих запрещённых к обороту товаров, а также в качестве меры против отмывания доходов и финансирования терроризма. После окончания цифровизации государственных органов, запланированной с 2021 по 2023 год, на владельцев криптовалюты может быть усилена налоговая нагрузка.