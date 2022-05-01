Путин подписал закон, разрешающий резидентам расчёты в валюте по кредитам

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который допускает расчёты и переводы в иностранной валюте между резидентами в рамках соглашений о финансировании участия в кредите. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовой информации. Закон приняли на фоне введения западными странами санкций против российских банков и компаний из-за ситуации на Украине.

Этот законопроект поможет снизить кредитный риск за счёт софинансирования от внешнего участника. Он позволит решить проблемы с синдицированными кредитами в тех случаях, когда возникают риски прекращения финансирования из-за того, что один из участвующих в синдикате российских банков попал под рестрикции или иностранный банк перестал выполнять свои обязательства по финансированию проекта.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ТАСС пояснил, что закон касается ситуаций, когда компания, попавшая под санкции, это кредитор и может создавать угрозы для реализации проекта. Предприятие сможет переуступить свои обязательства и требования по кредиту некому иному лицу, которое выкупит эти требования себе.

В начале марта президент России Владимир Путин утвердил новый порядок выплаты долгов партнёрами из государств, признанных недружественными. Теперь должникам из РФ (как юрлицам, так и гражданам) можно будет оплачивать задолженность рублями по курсу Центробанка вне зависимости от валюты, указанной в договоре. Эта норма касается выплат, превышающих 10 млн рублей в месяц или эквивалента этой суммы в любой валюте.