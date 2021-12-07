Путин подписал закон о федеральном бюджете России на 2022–2024 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на следующие три года, предполагающий профицит в 2022 и 2023 годах в 1% и 0,2% ВВП, а в 2024 году — дефицит в 0,3% ВВП. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ, в частности, предусматривает финансирование адресной поддержки семей с детьми, выплаты пособий беременным женщинам, испытывающим материальные трудности, проведения углублённой диспансеризации, реализации программ медицинской реабилитации.

Доходы бюджета на 2022 год утверждены в объёме 25,02 триллиона рублей, на 2023 год — 25,54 триллиона, на 2024 год — 25,83 триллиона. Расходы составят 23,69 триллиона рублей, 25,24 триллиона и 26,35 триллиона соответственно. Основными источниками финансирования дефицита бюджета будут являться госзаимствования, использование средств фонда национального благосостояния на эти цели не предполагается.

Ранее Путин дал поручение провести индексацию зарплат некоторым категориям бюджетников в 2022 году с учётом фактического темпа роста средней зарплаты работников, занятых в сфере экономики. Для этого в регионы до конца года направят дополнительные объёмы межбюджетных трансфертов.