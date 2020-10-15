Путин поднял тарифы на пенсионное и медстрахование для ИП

https://static.news.ru/photo/b51af760-0ecd-11eb-97e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Закон, который предусматривает увеличение тарифов на 2022 и 2023 годы на обязательное пенсионное страхование (ОПС) и обязательное медицинское страхование (ОМС) для индивидуальных предпринимателей, не производящих выплаты физическим лицам, подписал российский президент Владимир Путин. Документ размещён на официальном портале правовой информации.

Речь в нём идёт об ИП, адвокатах, медиаторах, арбитражных управляющих, оценщиках, патентных поверенных, нотариусах и иных лицах, ведущих частную практику в установленном законом порядке.

Таким образом, размер страховых взносов зависит от дохода ИП. Если он не превышает 300 тыс. рублей за расчётный период, то для такого плательщика взнос фиксирован. Он установлен за расчётный период 2020 года — 32 тыс. 448 руб.

Когда доход выше 300 тыс. рублей, то сумма страховых взносов определяется как сумма фиксированного размера страховых взносов и плюс 1% от суммы дохода плательщика, превышающего 300 тыс. руб. за расчётный период. При этом в 2021 году фиксированный размер таких выплат останется на прежнем уровне — 32 тыс. 448 руб. В 2022 году он подрастёт до суммы в 34 тыс. 445 руб., а в 2023 году увеличится до 36 тыс. 723 руб.

При этом с 2022 года сумма страховых взносов на ОПС устанавливается путём увеличения размера страховых взносов на темп роста среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций. В её основе будут лежать данные прогноза социально-экономического развития РФ.

Что касается 2020 года, то размер взносов на ОМС для ИП составляет 8 тыс. 426 руб. В 2021 году он сохранится на этом же уровне, в 2022 году составит 8 тыс. 766 руб., в 2023 году — 9 тыс. 119 руб.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин призвал лучше информировать граждан о новых мерах поддержки.