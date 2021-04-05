Путин осудил излишнюю бюрократию в сфере кредитования фермеров

https://static.news.ru/photo/962ed578-9605-11eb-ab36-96000091f725_660.jpg Владимир Путин и Дмитрий Патрушев Фото: kremlin.ru

Получение кредитов представителями фермерских хозяйств затруднено из-за излишней бюрократии, отметил президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым.

Министр сообщил, что фермерским кооперативам с 2021 года предоставляют господдержку на покупку мобильных торговых объектов и транспорта для выездной торговли.

Нужно, чтобы и кредиты были доступными для них. Там столько бюрократии, что не добраться, — заявил российский лидер.

Патрушев, в свою очередь, подчеркнул, что теперь фермеры могут не собирать документы для такого субсидированного кредита, а в перспективе они смогут получать такую поддержку в онлайн формате.

Также глава ведомства рассказал о мерах поддержки агропромышленного экспорта. По его словам, для стабилизации ситуации на рынке с начала 2021 года приостановлено предоставление компенсации части затрат на перевозку в целях экспорта таких продуктов, как сахар, картофель, гречиха, бутилированное подсолнечное масло и зерно.

Как отметил Путин, властям необходимо поддерживать экспорт с высокой добавленной стоимостью. Помимо этого, он спросил, где чаще всего изготавливается мука из российского зерна. Патрушев в ответ назвал Турцию, добавив, что в РФ «производство муки чуть-чуть сократилось».

Как писал NEWS.ru, ранее президент РФ заявил, что разрыв между ценами на Дальнем Востоке и среднероссийским уровнем необходимо сократить, для этого следует проанализировать цены на продукты в регионе и принять соответствующие меры.