Путин оценил идею введения прогрессивной шкалы налогов

Введение прогрессивной шкалы налогов в России не должно демотивировать тех, кто зарабатывает больше остальных. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с лидерами партий, прошедших в Госдуму, сообщают «Известия».

По поводу прогрессивной шкалы: вы правильно сказали — здесь нужно действовать предельно аккуратно, с тем чтобы не демотивировать людей, которые получают побольше, чем все остальные, — пояснил глава государства.

Также он заявил, что нельзя допускать «советской уравниловки», из которой ничего хорошего не вышло. Президент добавил, что разница в доходах между бедными и богатыми — это проблема в России и она решается разными путями.

Ранее Путин назвал повышение доходов учителей одним из социальных приоритетов. Президент уточнил, что эту проблему нужно решать системно, а не отдельными выплатами. Он добавил, что в последнее время школам и образованию в целом уделяется много внимания, но этого «недостаточно».