Устами Орешкина Россия уже скоро закрепится в пятёрке развитых стран мира

У России уже в нынешнем году есть все шансы стать пятой экономикой мира по так называемому паритету покупательной способности. Об этом в ходе Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов» заявил помощник президента России Максим Орешкин. К слову, такая цель фигурирует в майском указе президента России, и выходит, что достичь её удалось на два года раньше срока. Между тем эксперты считают, что «лучше бы ещё следить за реальным, а не искусственным показателем — ВВП в текущих ценах».

Сразу поясним, что паритетом покупательной способности является количество одной валюты, выраженное в единицах другой валюты, требуемое для покупки одинакового товара или же услуги на рынках обеих стран. Например, цена одного батона хлеба в Штатах равна одному доллару, а в России хлеб того же качества стоит 10 рублей. Соответственно, ППС доллара по хлебу будет равен 10 рублей, а ППС рубля по хлебу равен 10 центов США.

Как правило, в рамках международных сравнений ООН берётся примерно 800 наиболее популярных потребительских товаров и услуг, около 300 основных инвестиционных товаров и где-то 20 типичных стройобъектов. Далее устанавливают, сколько стоит такой набор в национальной валюте определённой страны по её же ценам и в американских долларах по ценам Соединённых Штатов.

Итак, Орешкин признал, что по большей части наше опережение других «продвинутых» государств было обусловлено беспрецедентным спадом в других странах. По его словам, нынешний кризис глобальной экономики стал крупнейшим со времён Второй мировой войны.

Россия не отказывалась от целей войти в пятёрку экономик мира. Если вы откроете последний прогноз Международного валютного фонда на этот год, то увидите, что в этом году Россия будет пятой экономикой мира, поднимется на этот уровень. Поэтому с этой точки зрения можно сказать, что в этом году цель достигнута, — заявил господин Орешкин.

Бывший экс-министр экономики отметил, что теперь необходимо будет закрепиться в пятёрке наиболее развитых мировых экономик.

А дальше — исполнение и достижение цели по устойчивому экономическому росту выше среднемировых показателей позволит держаться в этой группе, — убеждён помощник российского главы.

Орешкин уверен, что достижению цели войти в пятёрку крупнейших экономик по паритету покупательной способности способствовали последствия пандемии.

Максим Орешкин Сергей Булкин/NEWS.ru

В этой оценке ничего нового нет, объяснил NEWS.ru заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН Яков Миркин. Речь идёт о ВВП по паритету покупательной способности. Такой прогноз дал МВФ ещё в апреле 2020 года, предположив, что Россия обгонит Германию на 15 млрд долларов.

Будет это или нет — большой вопрос, прогнозы меняются несколько раз в год. Лучше бы ещё следить за реальным, а не искусственным показателем — ВВП в текущих ценах, в долларах, по номиналу. В этом смысле Россия устойчиво занимает 11-е место, но в этом году имеет шансы передвинуться на 12-е. Нас нагоняет Корея. Яков Миркин заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН

Суть заявления Орешкина — обычная методика подхода, поясняет глава Центра политических исследований и консалтинга и экс-замминистра иностранных дел России Андрей Фёдоров. Здесь главным критерием является падение ВВП за год. Падение ВВП за год у нас будет действительно гораздо меньше, чем в Соединённых Штатах и во многих других странах, уточняет специалист.

Потому что в Штатах это будет, скажем, 30%, а в Японии где-то 12%. Но вот по этой методике можно сказать, что мы — пятая экономика мира и у нас всё хорошо. Но это ничего не имеет общего с реальностью! Потому что даже падение американской экономики на 30% не снимает с неё звания первой экономики мира. Это всего лишь вопрос подхода. Ну а такая формальная методология — считать по потерям ВВП — легко выводит нас в пятёрку лучших стран. Андрей Фёдоров глава Центра политических исследований и консалтинга и экс-замминистра иностранных дел России глава Центра политических исследований и консалтинга и экс-замминистра иностранных дел России

В реальной же жизни Россия продолжает «оставаться далеко от 5-го места, и очень», говорит глава Центра политических исследований и консалтинга. Иначе говоря, падение мощных стран в результате пандемии «всё равно гораздо меньше с точки зрения объёмов ВВП». То есть падение американской экономики на 30% ни в какое сравнение не идёт с нашими объёмами, а объём американского ВВП остаётся всё равно во много раз выше объёмов производства в России.

И это не популистские заявления — это формирование нормального политического фона вокруг России, в том числе накануне выборов в регионах страны 13 сентября. Потому что именно в регионах падение ВВП стало наиболее очевидным. Мы же не берём за основу — считать доходы населения. Паритет покупательской способности — это то же самое, что считать индекс бигмака. Конечно, у нас многие вещи дешевле по паритету, чем в Соединённых Штатах, где бигмак стоит 46 долларов. Но ведь при этом замалчивается разница в зарплатах, — заметил Андрей Фёдоров.

Поэтому заявление Орешкина — «абсолютно нормальная идеологическая форма успокоения населения», подчеркнул он.

Вообще теоретически это возможно. Не в этом году, но в течение 2-3 лет. Но только при условии, что будут отстранены от правления экономикой единомышленники господина Орешкина — Набиуллина и Силуанов. Хотя, вообще-то говоря, сравнивать экономики сложно. Типичный пример: если мы будем оценивать Соединённые Штаты Америки так, как оценивается Китай, то ВВП США будет где-то 14-15 трлн долларов, а не 21-22. Если мы будем оценивать экономику России по паритету покупательной способности с учётом недомонетизации, то наш потенциал где-то 8-9 трлн долларов ВВП. Михаил Хазин экономист и постоянный член Изборского клуба экономист и постоянный член Изборского клуба

По словам Хазина, увеличить монетизацию «мы можем за несколько лет, тогда мы выйдем по паритету покупательной способности на 8-9 трлн соответственно. А в относительном выражении, где-то на 4-5-й уровень».

В настоящее же время «позитивно оценивать нашу непрерывно падающую экономику — странновато», резюмировал экономист.