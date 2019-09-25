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Около 91 млрд рублей будет дополнительно выделено в 2020 году на выплату пособий по уходу за детьми в возрасте до трёх лет. Об этом заявил министр труда Максим Топилин.

На совещании президента Владимира Путина с членами правительства он пояснил, что в следующем году размер пособия составит в среднем 12 тысяч рублей, что сопоставимо с прожиточным минимумом в субъектах. Если...