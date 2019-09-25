Президент России Владимир Путин назвал одну из причин снижения показателя инфляции в стране. По его словам, Центробанк немного подкрутил макроэкономические показатели в ожидании прихода в экономику 700 млрд рублей от реализации национальных проектов.
Соответствующее заявление российский лидер сделал во время встречи с членами правительства. Главной темой беседы стали дополнительные меры по ускорению экономического роста и повышение доходов населения.
В ходе встречи министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что инфляция в РФ замедляется быстрее ожидаемых темпов, передаёт
Ранее News.ru писал, что инфляция в РФ с 17 по 23 сентября текущего года достигла нулевой отметки после трёх недель дефляции на уровне 0,1%. Кроме того, несколько продуктов подешевели.