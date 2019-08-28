Прямая доля главы ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова в компании после уменьшения её уставного капитала выросла с 2,843% до 2,982%, говорится в материалах предприятия.
Компания 28 августа сообщила, что выкупила и погасила 35 миллионов своих обыкновенных акций в рамках buy back, уменьшив их общее количество до 715 миллионов штук, а уставный капитал — до 17,875 миллиона рублей, передаёт
Ранее News.ru писал, что в первом полугодии 2019 года чистая прибыль ЛУКОЙЛа по РСБУ (Российские стандарты бухгалтерского учёта) выросла в 2,3 раза по сравнению с соответствующим периодом 2018 года и составила 200,857 млрд руб. Об этом сообщается в