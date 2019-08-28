https://static.news.ru/photo/2788eec6-c995-11e9-ae21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Прямая доля главы ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова в компании после уменьшения её уставного капитала выросла с 2,843% до 2,982%, говорится в материалах предприятия.

Компания 28 августа сообщила, что выкупила и погасила 35 миллионов своих обыкновенных акций в рамках buy back, уменьшив их общее количество до 715 миллионов штук, а уставный капитал — до 17,875 миллиона рублей, передаёт РИА Новости .