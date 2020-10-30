Прощание с кальяном: в общественных местах запретили курительные приборы

С сегодняшнего дня в России начали действовать принятые ещё летом правила запрета на курение в кафе и ресторанах кальянов, боксмодов, вейпов и всевозможных электронных сигарет. Отныне все курительные приборы приравниваются к обычным сигаретам. Их больше нельзя продавать в Интернете, свободно выкладывать на витринах и рекламировать. Также запрет касается и продажи жидкостей с концентрацией никотина более 20 мг на 1 мл.
За нарушение закона о никотиносодержащей продукции физическим лицам грозит штраф в размере от 500 до 1,5 тысячи рублей (данный запрет, например, затрагивает коммунальные квартиры). Санкции коснутся всех нарушающих закон владельцев заведений. Индивидуальным предпринимателям придётся заплатить до 40 тысяч рублей, а юрлицам — до 90 тысяч рублей.
В России, по различным оценкам, сегодня работают не менее 10 тысяч предприятий, предоставляющих услугу курения кальянов и имеющих в своих меню приборы электронного парения. К слову, новые поправки к антитабачному закону работу специализированных кальянных не запретили (они просто должны отказаться от еды в меню).
Общепит и курение не совместимы, уверен один из авторов антитабачного закона, первый зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский. Этот закон, полагает он, нужно было ввести хотя бы из-за детей.
Заходят, например, в кафе «Пчёлка» родители с детьми. Располагаются мирно. И вдруг кто-то в углу начинает вовсю курить сразу три кальяна. Вряд ли это понравится родителям и их детям. Кому-то хочется покадить и почадить — ну соберитесь в клуб, в некую замкнутую систему. Покурите свои кальяны и прочие приборы. Ведь чем отличается кальян от сигарет? Да ничем! Традиционные и электронные сигареты убрали из общепита, а кальяны оставили. Несправедливо. Эта стратегия, эти общие принципы здорового образа жизни были утверждены президентом страны. Вся философия 15-го закона сводится к простой истине: использование любых средств курения — это чисто индивидуальная забава того, кто решил покурить. Ну а со второй волной коронавируса просто совпало введение этого запрета.
При этом сенатор полагает, что выведение из меню кальянов и прочих курительных средств не скажется на доходности кафе, ресторанов и баров. Это то же самое, что убрать из меню мороженое, сравнивает ситуации один из авторов нового запрета. «Ну убрали, например, из ресторанов, сигареты? Ну что случилось с их доходностью? Ничего особенного!», — считает один из авторов поправок в антитабачный федеральный закон. Наоборот, констатирует Валерий Рязанский: посетителей стало больше, и, в особенности, с детьми.
Ещё один автор поправок к антитабачному закону, первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский рассказал о том, что в специализированные кальянные теперь можно будет попасть всем желающим старше 18 лет.
Боярский соглашается с Рязанским в том, что удаление кальянов из меню не скажется на доходности кафе и ресторанов. Депутат признался, что сам является курильщиком, однако новые поправки его нисколько не напрягают и не ущемляют.
Как правило, эти кальяны обслуживаются в ресторанах отдельными фирмами. Да и именно сейчас Роспотребнадзор запретил их использование. А значит вступление в силу запрета в любом случае не скажется на доходах общепита во вторую волну.
Мнение предпринимательского сообщества по данному вопросу однозначно, говорит тюменский ресторатор Лариса Невидайло. Во-первых, данный запрет многим ударит по карману, а в некоторых случаях даже обречёт на банкротство, уверена предприниматель. Во-вторых, молодёжь не перестанет курить кальяны, замечает она. Всё это спровоцирует организацию незаконных и подпольных кальянных, считает ресторатор.
Более того, отсутствие кальянов в заведениях приведёт к большему спросу на сигареты, которые более пагубно воздействуют на организм, нежели кальяны. Согласно мнению предпринимателей, с целью заботы о здоровье граждан необходимо было ввести такие ограничения, как отдельное помещение в заведении для курящих, наличие вытяжек и другое. Всё-таки кальян — это одна из самых востребованных услуг у молодёжи на сегодняшний день.
Но учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в стране, омбудсмен признаёт, что запрет всё же был необходим.
В свою очередь вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Макс Беляев придерживается мнения, что не стоило в столь тревожное время принимать ещё какие-то ограничивающие меры.
Это уже удар ниже пояса. Я не люблю кальяны, но так поступать с бизнесом некрасиво. Надо понимать, что с этим ведь связаны и люди, которые получают зарплату. И, подсекая этот сегмент, мы тем самым выгоняем на улицы немалое количество рабочей силы. Кроме того, я считаю как человек курящий, что это новое табу — ещё одно ограничение прав и свобод людей. Теперь же взялись за кальяны. Кто следующий?
По мнению Беляева, ресторанный бизнес сможет компенсировать отсутствие кальянных услуг в общепите только закрытыми клубными заведениями. И никаких других выходов для бизнеса эксперт больше не видит.
Глава Hurma Management Group Дмитрий Левицкий, в свою очередь, отметил, что ещё несколько месяцев после введения запрета на кальяны в ресторанах можно будет встретить так называемые безникотиновые смеси, поскольку по ним остаётся послабление на несколько месяцев (до 2021 года).
Вместе с тем несколько рестораторов на правах анонимности заявили NEWS.ru, что многие продолжат работать с закрытыми дверями, на свой контингент и на постоянных гостей. Дело в том, сказали представители отрасли, что для некоторых заведений выручка от кальянов и от тому подобных курительных приборов доходит до 30%.
Но хуже всего в этой истории с новым табу то, что, пока нет отдельного ОКВЭДа (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) для кальянных, судебная практика будет рассматривать любое заведение с кальянами как общепит, опасаются представители общепита. А это значит, что штрафовать можно и сами кальянные.