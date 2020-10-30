Прощание с кальяном: в общественных местах запретили курительные приборы

С сегодняшнего дня в России начали действовать принятые ещё летом правила запрета на курение в кафе и ресторанах кальянов, боксмодов, вейпов и всевозможных электронных сигарет. Отныне все курительные приборы приравниваются к обычным сигаретам. Их больше нельзя продавать в Интернете, свободно выкладывать на витринах и рекламировать. Также запрет касается и продажи жидкостей с концентрацией никотина более 20 мг на 1 мл.

За нарушение закона о никотиносодержащей продукции физическим лицам грозит штраф в размере от 500 до 1,5 тысячи рублей (данный запрет, например, затрагивает коммунальные квартиры). Санкции коснутся всех нарушающих закон владельцев заведений. Индивидуальным предпринимателям придётся заплатить до 40 тысяч рублей, а юрлицам — до 90 тысяч рублей.

В России, по различным оценкам, сегодня работают не менее 10 тысяч предприятий, предоставляющих услугу курения кальянов и имеющих в своих меню приборы электронного парения. К слову, новые поправки к антитабачному закону работу специализированных кальянных не запретили (они просто должны отказаться от еды в меню).

Общепит и курение не совместимы, уверен один из авторов антитабачного закона, первый зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский. Этот закон, полагает он, нужно было ввести хотя бы из-за детей.

Заходят, например, в кафе «Пчёлка» родители с детьми. Располагаются мирно. И вдруг кто-то в углу начинает вовсю курить сразу три кальяна. Вряд ли это понравится родителям и их детям. Кому-то хочется покадить и почадить — ну соберитесь в клуб, в некую замкнутую систему. Покурите свои кальяны и прочие приборы. Ведь чем отличается кальян от сигарет? Да ничем! Традиционные и электронные сигареты убрали из общепита, а кальяны оставили. Несправедливо. Эта стратегия, эти общие принципы здорового образа жизни были утверждены президентом страны. Вся философия 15-го закона сводится к простой истине: использование любых средств курения — это чисто индивидуальная забава того, кто решил покурить. Ну а со второй волной коронавируса просто совпало введение этого запрета. Валерий Рязанский первый замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике первый замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике

При этом сенатор полагает, что выведение из меню кальянов и прочих курительных средств не скажется на доходности кафе, ресторанов и баров. Это то же самое, что убрать из меню мороженое, сравнивает ситуации один из авторов нового запрета. «Ну убрали, например, из ресторанов, сигареты? Ну что случилось с их доходностью? Ничего особенного!», — считает один из авторов поправок в антитабачный федеральный закон. Наоборот, констатирует Валерий Рязанский: посетителей стало больше, и, в особенности, с детьми.

Ещё один автор поправок к антитабачному закону, первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский рассказал о том, что в специализированные кальянные теперь можно будет попасть всем желающим старше 18 лет.

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Боярский соглашается с Рязанским в том, что удаление кальянов из меню не скажется на доходности кафе и ресторанов. Депутат признался, что сам является курильщиком, однако новые поправки его нисколько не напрягают и не ущемляют.

Как правило, эти кальяны обслуживаются в ресторанах отдельными фирмами. Да и именно сейчас Роспотребнадзор запретил их использование. А значит вступление в силу запрета в любом случае не скажется на доходах общепита во вторую волну. Сергей Боярский первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике

Мнение предпринимательского сообщества по данному вопросу однозначно, говорит тюменский ресторатор Лариса Невидайло. Во-первых, данный запрет многим ударит по карману, а в некоторых случаях даже обречёт на банкротство, уверена предприниматель. Во-вторых, молодёжь не перестанет курить кальяны, замечает она. Всё это спровоцирует организацию незаконных и подпольных кальянных, считает ресторатор.

Более того, отсутствие кальянов в заведениях приведёт к большему спросу на сигареты, которые более пагубно воздействуют на организм, нежели кальяны. Согласно мнению предпринимателей, с целью заботы о здоровье граждан необходимо было ввести такие ограничения, как отдельное помещение в заведении для курящих, наличие вытяжек и другое. Всё-таки кальян — это одна из самых востребованных услуг у молодёжи на сегодняшний день. Лариса Невидайло ресторатор и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области ресторатор и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области

Но учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в стране, омбудсмен признаёт, что запрет всё же был необходим.

В свою очередь вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Макс Беляев придерживается мнения, что не стоило в столь тревожное время принимать ещё какие-то ограничивающие меры.

Это уже удар ниже пояса. Я не люблю кальяны, но так поступать с бизнесом некрасиво. Надо понимать, что с этим ведь связаны и люди, которые получают зарплату. И, подсекая этот сегмент, мы тем самым выгоняем на улицы немалое количество рабочей силы. Кроме того, я считаю как человек курящий, что это новое табу — ещё одно ограничение прав и свобод людей. Теперь же взялись за кальяны. Кто следующий? Макс Беляев вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России

По мнению Беляева, ресторанный бизнес сможет компенсировать отсутствие кальянных услуг в общепите только закрытыми клубными заведениями. И никаких других выходов для бизнеса эксперт больше не видит.

Глава Hurma Management Group Дмитрий Левицкий, в свою очередь, отметил, что ещё несколько месяцев после введения запрета на кальяны в ресторанах можно будет встретить так называемые безникотиновые смеси, поскольку по ним остаётся послабление на несколько месяцев (до 2021 года).

Вместе с тем несколько рестораторов на правах анонимности заявили NEWS.ru, что многие продолжат работать с закрытыми дверями, на свой контингент и на постоянных гостей. Дело в том, сказали представители отрасли, что для некоторых заведений выручка от кальянов и от тому подобных курительных приборов доходит до 30%.

Но хуже всего в этой истории с новым табу то, что, пока нет отдельного ОКВЭДа (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) для кальянных, судебная практика будет рассматривать любое заведение с кальянами как общепит, опасаются представители общепита. А это значит, что штрафовать можно и сами кальянные.