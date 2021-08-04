«Прощай, надежда»: в огород ЦБ прилетел очередной камень

Миллиардер Олег Дерипаска предрёк россиянам ещё большую бедность, а экономике страны — стагнацию. По мнению бизнесмена, главным виновником происходящего является Центробанк, который недавно резко повысил ключевую ставку, увеличив тем самым стоимость денег. С нынешними ставками, считает Дерипаска, рост или удвоение инвестиций в течение 3–5 лет невозможны. А значит, и о росте доходов населения можно смело забыть. Экономисты с бизнесменом соглашаются, замечая, что работой ЦБ всё меньше довольны и наверху.

Российский миллиардер Олег Дерипаска в очередной раз негативно высказался о денежно-кредитной политике Центробанка. По словам бизнесмена, действия его приведут к стагнации и плохо отразятся на благосостоянии россиян. ЦБ действует вопреки установкам правительства, пытающегося оживить экономический рост, поддержать занятость, преодолеть пятилетнюю стагнацию доходов граждан, считает Дерипаска.

Фактически задрав ставки до запредельного уровня даже для развивающихся стран, Центральный банк подрывает сами основы долгосрочного экономического роста, — написал бизнесмен в своём Telegram-канале.

Ни о каком росте или удвоении инвестиций можно и не мечтать в следующие 3–5 лет, так как доходность этих инвестиций, приведённая с учётом доходности по финансовым инструментам, скорее всего, будет отрицательной, указал Дерипаска. По его мнению, странно выглядят заявления последних полутора месяцев от ЦБ, который продолжает видеть какое-то якобы неконтролируемое повышение спроса в экономике, который нужно «задавить».

В следующем посте Дерипаска добавил, что ЦБ не в состоянии единолично справиться с мировой инфляцией. Единственное, чего он добьётся, — это «возврата к стагнации последних пяти лет с точки зрения экономического роста и увеличения инвестиций в основной капитал».

Значит, прощай, надежда на повышение доходов населения, прощай, надежда на модернизацию промышленности — в общем, всё, что написано в программе правительства, вряд ли удастся осуществить, — заключил предприниматель.

Олег Дерипаска Сергей Булкин/NEWS.ru

Как ранее писал NEWS.ru, 23 июля ЦБ повысил ключевую ставку рекордным с 2014 года шагом на 1% — до 6,5% годовых. В целом в 2021 году ставка повышалась четыре раза. Свои действия регулятор объяснял ускоряющейся инфляцией, которая уже в конце июня достигла максимальных с августа 2016 года 6,5%.

Олег Дерипаска — давний критик Центробанка. В частности, в 2012 году он заявил, что Банк России ведёт себя как «динозавр», в 2013 году сравнил его с коновалом, который «выпустил всю кровь из экономики», а в 2015 году предложил отправить всё руководство ЦБ в космос, дабы Эльвира Набиуллина и её подчинённые оттуда разглядели реальное положение дел в стране. Позже Дерипаска говорил, что в России не существует независимой банковской системы — «есть ЦБ и его филиалы», а за годы работы Банк России не оправдал себя в качестве мегарегулятора и не смог усилить экономический рост в стране.

Как видим, в отношении к ЦБ Дерипаска остаётся верен себе. И, кстати, многие экономисты с ним отчасти или полностью согласны. Да и наверху уже намекнули, что работой регулятора довольны всё меньше, замечает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Так, на днях помощник президента Максим Орешкин прямо заявил, что сбивать внутренними инструментами инфляцию глобального происхождения контрпродуктивно. Это ли не камень в огород Эльвиры Нибуллиной?

О том, что сейчас заявляет Дерипаска, эксперты говорят уже несколько недель. При росте ключевой ставки растёт стоимость кредитов, что повышает итоговую стоимость продукта, за который платит потребитель, чьи доходы упали до уровней 2009 года (мнимый рост доходов по Росстату за второй квартал на 6,8% при эффекте низкой базы не в счёт). При этом платить повышенные зарплаты предприятия после кризиса не готовы — для этого цены повышать придётся не на уровень инфляции, а как минимум вдвое. Михаил Коган руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами

По мнению Когана, Центробанку нужно было остановиться в повышении ставки ещё два месяца назад, на предыдущем заседании, а не «взвинчивать» её до 6,5%. Общемировая инфляция, вызванная ростом потребления, стоимости материалов и логистики, постепенно будет сходить на нет, продолжает эксперт, но ещё как минимум полгода России и всему остальному миру с ней придётся мириться.

Экономист Андрей Лобода видит проблему не столько в растущих ставках, сколько в слабости российской валюты, которую поддерживают монетарные власти страны.

Ситуация с кредитованием населения и бизнеса в России сложилась уникальная. Даже в период очень низкой ключевой ставки (в марте она была на уровне 4,25%) банки продолжали кредитовать население и бизнес (за исключением ряда льготных программ) под 9–15%, — поясняет эксперт.

Такая маржинальность бизнеса озолотила банковский сектор России, сделав его одним из самых доходных в экономике. Одновременно треть граждан оказалась в долговой кабале. Но здесь можно винить не только «жадных» заёмщиков, но и постоянно дешевеющий рубль, считает Лобода.

По мнению доцента экономического факультета РУДН Андрея Гиринского, в качестве тактической и краткосрочной меры сдерживания инфляции ключевая ставка может быть использована, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе основное внимание должно быть сфокусировано в том числе и на изменении структуры ВВП в сторону высокотехнологичных отраслей.