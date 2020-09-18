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Прокуратура проверит информацию о скачке цен на гречку

11:05, 18 сентября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный прокурор России Игорь Краснов дал поручение провести проверку в связи с сообщениями СМИ о резком росте цен на ряд продовольственных товаров в России, в том числе на гречку и пшено.

Прокурорам субъектов РФ дано поручение во взаимодействии с антимонопольными органами организовать дополнительные надзорные мероприятия по обеспечению законности и прав граждан при формировании цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости, — сообщает Генпрокуратура.

Если будут выявлены нарушения, они будут оперативно устранены, а виновных лиц привлекут к ответственности, подчеркнули в ведомстве.

В августе NEWS.ru сообщал, что розничная цена на гречку выросла по сравнению с прошлым годом более чем в 1,7 раза — до 87 рублей за килограмм.

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