https://static.news.ru/photo/abf8d49e-e445-11e9-bbf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В России производство сигарет с фильтром к 2024 году снизится на 20%. Об этом свидетельствует прогноз Минэкономразвития.

Документ внесён в Госдуму вместе с проектом бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, передаёт « Интерфакс ».

В 2019 году производство составит 248,2 млрд штук против 255,44 млрд штук в прошлом году.

В 2020 году оно снизится до 239,9 млрд штук. В 2021 году — до 231,12 млрд. Далее, согласно данным прогноза, за каждый год количество произведённых сигарет будет в среднем снижаться на 10 млрд штук. К 2024 году в стране будет произведено 204,6 млрд штук.

А вот экспорт планируют увеличить. В 2024 году планируется продавать в другие страны до 38,203 млрд штук.

При этом импорт также будет увеличиваться, но небольшими темпами. Предполагается, что в 2024 году он составит 8,064 млрд штук против 7,95 млрд штук в этом и в 2020 году.

Сократится и производство сигарет без фильтра. В 2019 году оно составит 1,61 млрд штук против 1,65 млрд штук в прошлом году.

К 2024 году этот показатель составит 1,571 млрд штук. Импорта этих табачных изделий не было и не будет, указано в документе.

Ранее News.ru писал, что цифровая маркировка табачной продукции в режиме эксперимента будет проводиться на российской территории с 1 октября 2019 года по 30 июня 2020 года.