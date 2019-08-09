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Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил главе кабмина страны Дмитрию Медведеву предложения по совершенствованию системы госзакупок в стране и стимулированию развития отечественной продукции.

В письме говорится, что Федеральный закон № 44-ФЗ не предусматривает приоритета при закупках для российской продукции и позволяет недобросовестным заказчикам обходить механизмы импортозамещения, что не позволяет отечественным компаниям подавать заявки на участие в закупках.

Специалисты аппарата уполномоченного подготовили поправки к действующим нормативно-правовым актам, которые предусматривают установление обязательного авансирования при закупках российской продукции, установление для заказчиков обязательной квоты закупок российских товаров гражданского назначения, мониторинг страны происхождения товаров, установление запрета на включение в предмет одного контракта товаров, работ и услуг, в отношении которых установлен запрет или ограничения.

По мнению Бориса Титова, эти меры позволят стимулировать производство отечественной промышленной продукции, в том числе необходимой для реализации национальных проектов.

Ранее News.ru писал, что правительство России намерено унифицировать доступ иностранной продукции к госзакупкам, а запрет в отношении некоторых импортных товаров будет вводиться исключительно для обеспечения безопасности страны.