https://static.news.ru/photo/d2d227a6-e322-11e9-a96f-fa163e074e61_660.jpg Фото: MANUEL GEISSER/imago-images.de/Global Look Press

Цены на молочную продукцию могут вырасти в ноябре на 10%. Так бизнес отреагирует на запуск электронной ветеринарной сертификации (ЭВС).

Она будет действовать с уже существующей маркировкой некоторых видов готовой молочной продукции. Об этом сообщает газета « Известия ».

Замглавы комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова считает, что запуск ЭВС создаст дополнительные расходы для бизнеса.

Старт работы сразу в двух системах — чрезмерная нагрузка на бизнес, которая может привести к росту цен на 10–12%. Пока к введению обеих систем отрасль не готова, — считает Петрова.

Запуск ЭВС намечен на 1 ноября 2019 года и его перенос не предполагается.

Ранее News.ru сообщал, что Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) заявила о возможном росте отпускной цены рыбы из-за поправок в Налоговый кодекс и повышения сбора на вылов некоторых видов. На проведённом при участии главы Минфина РФ Антона Силуанова совещании обсуждалось изменение налогообложения в рыбопромышленной отрасли. По его результатам Минсельхозу, Минфину и ФАС было предложено рассмотреть ряд изменений в ранее согласованную концепцию.