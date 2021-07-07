Производители назвали условия снижения цен на морковь в России

Стоимость моркови в России начнёт снижаться еженедельно после того, как на внутренний рынок начнут поступать овощи, выращенные в Краснодарском крае. Об этом сообщил директор Национального союза производителей плодов и овощей Михаил Глушков, его слова приводит РИА Новости.

По словам Глушкова, в настоящее время началась поставка краснодарской моркови, цена на которую ниже импортной в среднем на 10 рублей.

В статистике резкое падение цены сразу не отразится, но по мере замещения импорта стоимость моркови с каждой неделей будет становиться все ниже, — сказал он.

Росстат 7 июля опубликовал оценку индекса потребительских цен в РФ с 29 июня по 5 июля. Согласно приведённым данным, цены на плодоовощную продукцию в целом снизились на 1,4%. Больше всего подешевели огурцы — на 6,3%, а также помидоры — на 5,1% и картофель — на 3,2%. При этом стоимость моркови выросла на 5,4%, капусты — на 3,6%, яблок — на 0,1%.

Михаил Глушков пояснил, что овощи и фрукты включают в себя большое количество позиций и в июне во многом учитывается импортная продукция, поскольку сбор российского урожая начинается позже.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников обозначил сроки, когда россиян ждёт снижение цен на продукты. Уменьшение, или дефляция, цен на продукты, товары и услуги произойдёт летом.