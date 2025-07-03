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03 июля 2025 в 18:16

30 банок — и никаких магазинных закусок до весны! Салат «Донской» на зиму!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Донской» на зиму — хрустящее наслаждение в каждой банке! Когда открываешь зимой банку этого салата, сразу чувствуешь аромат лета — сочные овощи, пряные травы и легкая остринка перца… Это настоящая находка для тех, кто любит хрустящие закуски с характером! Готовится просто, а результат превосходит все ожидания — идеальная заготовка к мясу, картошке или просто на бутерброд.

Подготовьте овощи: 1 кг помидоров нарежьте дольками, 1 кг лука — полукольцами, 1 кг болгарского перца — соломкой, 1 кг огурцов — кружочками (если кожица грубая, лучше очистить). Добавьте 200 г рубленой петрушки и 1–2 мелко нарезанных острых перца. Перемешайте с 1,5–2 ст. л. соли (без горки).

В стерилизованные банки (0,5–0,7 л) уложите овощи плотно, но не утрамбовывая. В каждую добавьте специи: 3–4 горошины черного перца, щепотку семян кориандра, 1 лавровый лист. Влейте по 10 мл 6% уксуса (или 2 ч. л.) и подсолнечного масла. По желанию можно добавить 0,5–1 ч. л. сахара.

Стерилизуйте: 0,5 л — 25 минут, 1 л — 30 минут. Закатайте, переверните и укутайте до полного остывания.

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овощи
Мария Левицкая
М. Левицкая
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