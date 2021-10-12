Производители молока пожаловались на рост издержек

Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») заявил о падении доходности в отрасли из-за роста себестоимости продукции. В своём обращении в Минпромторг и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) он просит учитывать этот фактор при анализе цен, пишет «Коммерсант».
Обращение
Как сообщил гендиректор «Союзмолока» Артём Белов, себестоимость производства сырого молока увеличилась на 28%, а его переработки — на 14–16%. Причина роста, по его словам, кроется в девальвации рубля, удорожании импортных составляющих, повышении цен на корма, удобрения, упаковку, а также в росте тарифов на электроэнергию.
По словам Белова, резкий рост издержек не был компенсирован эквивалентным повышением цен на молочную продукцию. В результате производители молока столкнулись со снижением доходности, в ряде случаев — с убытками, а некоторые были вынуждены остановить деятельность. Он также предупредил о перспективе роста цен на молочную продукцию.
Ранее о повышении цен предупредили производители подсолнечного масла. Так, изготовитель «Олейны» и Ideal уведомил партнёров о повышении отпускной стоимости на 3,2%.