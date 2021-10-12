Производители молока пожаловались на рост издержек

Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») заявил о падении доходности в отрасли из-за роста себестоимости продукции. В своём обращении в Минпромторг и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) он просит учитывать этот фактор при анализе цен, пишет «Коммерсант».

Обращение призвано помочь доказать регуляторам обоснованность повышения стоимости молочных продуктов.

Как сообщил гендиректор «Союзмолока» Артём Белов, себестоимость производства сырого молока увеличилась на 28%, а его переработки — на 14–16%. Причина роста, по его словам, кроется в девальвации рубля, удорожании импортных составляющих, повышении цен на корма, удобрения, упаковку, а также в росте тарифов на электроэнергию.

По словам Белова, резкий рост издержек не был компенсирован эквивалентным повышением цен на молочную продукцию. В результате производители молока столкнулись со снижением доходности, в ряде случаев — с убытками, а некоторые были вынуждены остановить деятельность. Он также предупредил о перспективе роста цен на молочную продукцию.

Ранее о повышении цен предупредили производители подсолнечного масла. Так, изготовитель «Олейны» и Ideal уведомил партнёров о повышении отпускной стоимости на 3,2%.