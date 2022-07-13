Производитель грузовиков Iveco вышел из капитала завода в России

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Итальянская автомобилестроительная компания Iveco

Итальянский производитель грузовиков и автобусов Iveco Group вышел из капитала совместного предприятия «Ивеко — АМТ» в России. Об этом сообщил гендиректор компании Геррит Маркс, сообщает Reuters.

Решение принято, мы передали нашу долю нашему [бывшему] местному партнёру, мы выбыли, — заявил Маркс во время презентации компании в Турине.

Глава компании уточнил, что передача актива «займёт некоторое время». Что касается стоимости сделки и условиях выхода из капитала, Геррит Маркс сообщил, что «не в деньгах дело».

Завод «Ивеко-АМТ» находится в Миассе Челябинской области. Он выпускает грузовики тяжёлого класса Trakker, Eurocargo и Stralis. Мощность завода составляет 5 тыс. единиц техники в год. До сделки компания на 33,3% принадлежала CNH Industrial N.V., которая владеет брендом Iveco. Еще 66,7% принадлежит ООО «АМТ» Владимира Новика, который является гендиректором совместного предприятия.

Ранее общественники потребовали наказать крупные грузовые автоконцерны Scania, Volvo, MAN, Mercedes и Iveco за приостановку деятельности в России, поскольку они выпускали самые популярные в стране грузовики. Заявители просят при необходимости привлечь руководителей компаний к ответственности, а также взять под контроль на их российских складах запчасти и детали.