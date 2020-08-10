Программист нашёл у биткоина «смертельную болезнь»

https://static.news.ru/photo/b62f2100-db18-11ea-aaf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Программист Питер Вюлле заявил, что обнаружил у биткоина «смертельную болезнь», которая проявляется в системной неисправности блокчейн-платформы, лежащей в основе самой известной криптовалюты.

По его словам, блоки, в которых находятся сведения о проведённых с биткоином транзакциях, обладают ограниченным потенциалом для создания. В настоящее время максимальное количество блоков, которое может быть создано — 5101541. После операции с этой криптовалютой будут недоступны.

Вюлле отметил, что проблема известна с 2012 года, однако критичной она станет лишь в 2106 году, когда по прогнозам будет создан последний возможный блок. Исправить ситуацию может помочь хардфорк — разделение на две блокчейн-платформы с собственным цифровым протоколом для каждой. Это станет возможно только после того, как майнеры, проверяющие транзакции, обновят программное обеспечение.

Программист добавил, что эти процессы вызывают споры, но в данной ситуации их, возможно, удастся избежать, так как речь идёт о жизнеспособности биткоина, передаёт CoinDesk.

Как писал NEWS.ru, глава корпорации SpaceX Илон Маск объяснил писательнице Джоан Роулинг, почему криптовалюта лучше, чем деньги, которые выпускают центральные банки. Ранее автор «Гарри Поттера» написала о своём полном непонимании вопроса биткоинов. Она обратилась к подписчикам и попросила разъяснить ей суть криптовалюты.