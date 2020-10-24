Продукты онлайн: можно ли сделать доставку еды на дом выгодной

Ухудшающаяся ситуация с пандемией вынуждает искать новые способы остановить стремительное распространение вируса. Сегодня особенно важно, чтобы как можно больше людей оставались дома. В России задумались о том, чтобы ввести налоговые льготы для тех, кто заказывает продукты онлайн. Есть мнение, что обнуление налога на добавленную стоимость на продовольственные товары при доставке может снизить ценник на них на 20%. Впрочем, эксперты в это не верят и объясняют, почему нельзя избавиться от НДС в отношении сыров или мясной продукции.

Вторая волна коронавируса, похоже, с головой накрыла Россию. Многие регионы вводят или уже ввели ограничения в связи с распространением инфекции. Власти пытаются всеми доступными способами ограничить количество людей в транспорте, на рабочих местах, в торговых центрах. NEWS.ru выяснил, сможет ли обнуление НДС на продукты, которые россияне заказывают онлайн, заставить их отказаться от привычных походов в магазины.

Минимизировать «данную вынужденную активность» можно с помощью стимулирования россиян к приобретению продуктов дистанционным способом, считает депутат Госдумы Василий Власов. Соответствующее обращение он направил в Минпромторг на имя министра Дениса Мантурова. Обнуление НДС, полагает депутат, позволит снизить стоимость продуктов с доставкой на дом на 10–20%. Причём частичную отмену налога предлагается сохранить на всё время действия ограничений, связанных с коронавирусом.

По мнению доцента кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Марии Долговой, частичное обнуление данного налога — мера, по большому счёту, «популистская». Дело в том, что любая операция, связанная с сырьём или товарами, подпадает под налогообложение, объясняет она. Добавленная стоимость оплачивается несколько раз на разных этапах производства и реализации, после каждой перепродажи сырья или готового продукта.

НДС начисляется на каждом этапе изготовления продукта. При его производстве, переработке, перевозке. Другими словами, налогом облагаются все операции с товаром, которые увеличивают его стоимость. Возникает вопрос: а что конкретно в данном случае предлагается обнулить? Убрать весь НДС из цены на продукт невозможно. Мария Долгова доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова

Кирилл Каллиников/РИА Новости

По действующему законодательству процентная ставка НДС бывает трёх типов — нулевой, 10-процентной и 20-процентной. Экспортирующие компании освобождены от уплаты и работают по нулевой ставке, что призвано поддержать эту сферу. Ставка в 10% распространяется на продукты первой необходимости, входящие в потребительскую корзину, напоминает руководитель департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ Любовь Гончаренко. Это птица, рыба, мясо и отдельные виды мясной продукции, яйца, молоко и молочная продукция, растительное масло, соль, сахар, мука, крупы, все виды овощей, а также фрукты местного производства. По словам эксперта, максимальная ставка в 20% также охватывает широкий спектр товаров, однако касается она продукции, не столь важной с социальной точки зрения. Например, это сырокопчёные колбасы, икра.

Предложение обнулить НДС для всех продуктов с доставкой на дом звучит, конечно, заманчиво. Однако в этом случае пострадают доходы бюджета, которые и без того продолжают сокращаться. Любовь Гончаренко руководитель департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ руководитель департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ

Напомним, налог на добавленную стоимость является одним из ключевых для России. Это самый собираемый налог в стране и крупнейший источник доходов казны после налогов на нефтегазовый сектор. По словам заведующей лабораторией развития налоговой системы Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Натальи Корниенко, за восемь месяцев 2020 года НДС принёс в государственную казну 2,6 трлн рублей.

В таких условиях снижение поступлений от НДС, которое неминуемо последует за введением нулевой ставки на продовольственные товары, не может быть целесообразно с точки зрения разбалансировки между доходами и расходами бюджета. Наталья Корниенко заведующая лабораторией развития налоговой системы Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС заведующая лабораторией развития налоговой системы Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС

Введение нулевой ставки НДС по ряду товаров потребует их раздельного учёта, внесения изменений в налоговую и бухгалтерскую отчётность. В результате возрастут и расходы на администрирование, отмечает эксперт.

К тому же данная мера вовсе не означает автоматическое снижение стоимости товаров. Она может увеличить рентабельность продаж, а не уменьшить стоимость продовольственных товаров для граждан, — замечает Корниенко.

Как показывает практика, от введения нулевой или пониженной налоговой ставки конечный потребитель ничего не выигрывает, соглашается независимый эксперт по налогам Николай Тютюрюков. Просто увеличивается маржа для продавцов, в данном случае для торговых сетей. К тому же, по словам эксперта, заказы онлайн — вещь относительно непредсказуемая.

Ставка НДС в 0% в теории должна распространяться на реализацию товаров, а заказ товара ещё не означает его реализацию. Можно сделать заказ, а потом от него отказаться. Николай Тютюрюков независимый эксперт по налогообложению независимый эксперт по налогообложению

Эксперты едины во мнении: если и говорить об обнулении НДС, то исключительно применительно к стоимости самой доставки. Обольщаться не нужно — продукты дешевле не станут.

Представляется справедливым, чтобы нулевая ставка НДС действовала не только на продовольственные, но и на непродовольственные товары. Как минимум до конца 2021 года, — считает Любовь Гончаренко.

По расчётам Марии Долговой, если стоимость доставки составляет, к примеру, 300 рублей, то при обнулении НДС она снизится на 40 рублей. Делать заказы онлайн станет немного выгоднее в том случае, если человек закупает продовольствие крупным чеком, хотя бы на неделю. Если же он предпочитает покупать продукты каждый день и понемногу, вариант с платной доставкой на дом ему не подойдёт.