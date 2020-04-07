Продуктов в России может хватить минимум на два месяца

https://static.news.ru/photo/c709c374-78c4-11ea-843f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия обладает запасами продуктов минимум на два месяца. Они постоянно пополняются.

Кроме того, власти призвали граждан не провоцировать в стране искусственный дефицит, массово скупая продовольствие, передаёт ТАСС.

Но даже в этой ситуации полки магазинов будут оперативно наполняться, — пишет Telegram-канал портала «стопкоронавирус.рф» со ссылкой на Минпромторг РФ.

На сегодняшний день более 1,3 млн человек в мире заболели коронавирусной инфекцией. Погибли свыше 74 тысяч, около 284 тысяч выздоровели. В России зарегистрировано 7497 случаев COVID-19 в 81 регионе, скончались 58 граждан, поправились 494 пациента.

Ранее NEWS.ru сообщал, что цены на продукты вырастут на 15–20% из-за пандемии коронавируса. Об этом торговые сети предупредили поставщики. Увеличивать стоимость ретейлеры будут в два этапа.

Федеральная антимонопольная служба РФ уже проверила заявление о росте цен и выяснила, что он не носит спекулятивный характер. Самый большой рост цен ожидается на чай, какао и кофе.