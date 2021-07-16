Иностранцы стали чаще покупать российские машины

Мировые продажи автомобилей российской марки Lada выросли за первое полугодие на 215,4 тысяч единиц, показав прирост в 41,1%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные группы Renault.

Под брендом Dacia были проданы 262,8 тысяч автомобилей (+24,5%). Этому показателю способствовала популярность нового Sandero, который оказался самым востребованным на розничном рынке Европы.

Отмечается, что на внутреннем рынке дилеры продали 200,2 тысяч машин (+51%). При этом четыре модели Lada вошли в десятку самых продаваемых в стране.

Первое место в рейтинге заняла Granta (72,8 тысяч автомобилей), на второй строчке оказалась Vesta (57 тысяч). В список самым популярных у россиян моделей также вошли Niva и Largus.

За первое полугодие 2020-го дилеры продали за рубежом 152,74 тысяч автомобилей Lada, в России за это время покупатели приобрели 140,62 тысяч машин. По сравнению с прошлогодними экспортными показателями продажи российских автомобилей увеличились на 25,7%.

Сегодня, 16 июля, АвтоВаз приостановил производство некоторых моделей, включая Lada Granta и Lada Niva в связи с недостатком электронных компонентов из-за сбоя поставок. При этом за последние два месяца российский концерн приостанавливал производство несколько раз.

Ранее сообщалось, что к началу июля спрос на автомобили Lada значительно вырос. Также стало известно, что новые автомобили российской марки резко подорожают. Речь, в частности, шла о новом поколение внедорожника Niva.