Продажи хлеба подскочили в России во время пандемии

https://static.news.ru/photo/eb97a67a-8b6b-11ea-83de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне в апреле 2020 года стали покупать на 36% больше хлеба, чем обычно, говорится в исследовании, проведённом банком «Русский стандарт».

Хлеб стал лидером продаж по итогам месяца, на втором месте — молоко, на третьем — куриные яйца. Среди непродовольственных товаров по продажам лидируют крем, мыло и зубная паста. Для детей россияне чаще всего покупали детское питание, тетради и подгузники, однако во время действия режима самоизоляции и перехода на дистанционное обучение продажи тетрадей упали на 51,37%, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, один из интернет-ретейлеров проанализировал продажи товаров для дачи в течение последних трёх недель. Люди стали покупать мангалы в четыре раза чаще. Спрос на грили вырос в 3 раза, на шампуры — в 5,5 раз.