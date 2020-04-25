Россияне начали покупать мангалы и грили перед майскими праздниками

Один из интернет-ретейлеров проанализировал продажи товаров для дачи в течение последних трёх недель. Люди стали покупать мангалы в четыре раза чаще.
Спрос на грили вырос в 3 раза, на шампуры — в 5,5 раз,
Также вырос спрос на удобрения, товары для бани, инструменты, скамейки и подвесные качели.
Ранее NEWS.ru писал, что МЧС не выступает против того, чтобы россияне жарили шашлыки, если при этом будут соблюдены правила пожарной безопасности и режим самоизоляции. Об этом заявил директор ведомственного департамента надзорной деятельности и профилактической работы Ринат Еникеев.
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