Продажи гантелей и массажёров мышц выросли в России в 3–5 раз

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В Сбербанке разъяснили, что кредитные каникулы по новому закону будут предоставлены в том числе по ипотеке с максимальной суммой кредита 1,5 миллиона рублей и потребкредитам до 250 тысяч рублей.

Кредитные каникулы предоставляются только по кредитам, по которым максимальная сумма самого кредита не превышает: по ипотечным кредитам — 1 500 тысяч рублей; по автокредитам — 600 тысяч рублей; по потребительским...