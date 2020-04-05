Продажи гантелей и массажёров мышц выросли в России в 3–5 раз

Онлайн-продажи гантелей в России из-за режима самоизоляции выросли более чем в три раза, мышечных массажёров — в пять раз. Кроме того, выросли продажи спортивной одежды — на 120%.
Повышенный спрос был вызван закрытием фитнес-центов 21–27 марта в связи с распространением коронавируса.
Наиболее популярными становятся упражнения на прокачку отдельных групп мышц и наращивание мышечной массы. Так, продажи гантелей в марте выросли на 244% относительно февраля, а продажи эспандеров и утяжелителей — на 100% и 92% соответственно, — говорится в исследовании E-commerce лаборатории клиентского опыта Ozon.
Как ранее писал NEWS.ru, россияне стали в шесть раз чаще покупать гантели и коврики для фитнеса, находясь на карантине. За последние две недели спрос на спортивные товары вырос более чем на 60%. Пик пришёлся на прошедшую субботу, 28 марта.
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