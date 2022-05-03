Президент Сербии заявил о готовности закупать СПГ в Греции

Фото Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Сербия может закупать сжиженный природный газ (СПГ) из нового греческого терминала, об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на открытии терминала в греческом порту Александруполис, передаёт издание Tanjug. Отмечается, что газотранспортный хаб в Греции рассматривается как один из вариантов снижения зависимости ЕС от российского газа.

Это очень важное событие для всего региона, всех Западных Балкан. <...> Мы очень благодарны и готовы получать большие объёмы газа в будущем, — сказал сербский лидер.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции по итогам экстренного заседания Совета ЕС в Брюсселе назвала Россию ненадёжным поставщиком и призвала страны Евросоюза готовить альтернативные планы на случай, если поставки газа из РФ прекратятся.

Кроме того, как писало агентство Bloomberg, Евросоюз намерен добиваться более активного сотрудничества со странами Африки, чтобы заместить импорт газа из РФ. Ставка будет сделана на сжиженный природный газ.