Bloomberg: в ЕС хотят заместить импорт из России газом из Африки Bloomberg: в ЕС намерены заместить импорт газа из России за счёт Африки

Фото Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

Евросоюз станет добиваться более активного сотрудничества со странами Африки, чтобы заместить импорт газа из РФ. Ставка будет сделана на сжиженный природный газ, сообщает Bloomberg.

Страны Африки, особенно в западной части континента, например Нигерия, Сенегал и Ангола, предлагают нереализованный потенциал в сфере сжиженного природного газа, — пояснили в агентстве.

Кроме того, в ЕС собираются подписать документ о взаимопонимании с Египтом и Израилем. В Брюсселе надеются, что это позволит увеличить поставки СПГ в Европу уже к лету 2022 года.

Ещё одним вариантом замещения российского газа в ЕС считают возможность удвоения пропускной способности «Южного газового коридора». По нему в Европу поступает до 20 миллиардов кубометров газа в год из Азербайджана.

Ранее стало известно, что еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции по итогам экстренного заседания Совета ЕС в Брюсселе назвала Россию ненадёжным поставщиком и призвала страны Евросоюза готовить альтернативные планы на случай, если поставки газа из РФ прекратятся.