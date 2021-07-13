Премьер Украины оценил масштабы кризиса торговли с Россией

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в ходе совместного брифинга с вице-председателем Европейской комиссии Марошем Шефчовичем, что товарооборот с Россией за шесть лет упал в шесть раз. При этом речь о торговой войне между странами не идёт. Трансляция велась на Youtube-канале украинского кабмина.

За последние шесть лет ежегодный объём торговли с Россией снизился практически в шесть раз с $37 до $7 млрд. То есть идёт постоянное снижение товарооборота между Россией и Украиной, — заявил Шмыгаль.

При этом серьёзно вырос товарооборот между Украиной и Евросоюзом, более чем в пять раз, отметил премьер. В частности, это произошло за счёт грамотного смещения ориентиров на другой рынок и поддержания высокого качества товаров по европейским стандартам.

3 июля правительство РФ расширило список продуктов, которые запрещены к ввозу в Россию с Украины. В него вошли сахар, макароны, мюсли, кетчуп, майонез, готовые супы и многие другие. Кроме того, запрет наложен на ячмень, пальмовое масло и его фракции.

Ранее стало известно, что свинина и сало могут исчезнуть с прилавков на Украине. За полгода импорт свинины на Украину превысил экспорт в шесть раз. Главными поставщиками за это время стали Дания, Польша и Нидерланды.