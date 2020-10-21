Предприниматели попросили Путина не вводить карантин в России

https://static.news.ru/photo/fc035362-13ae-11eb-844b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин 21 октября посетил съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Члены бюро правления РСПП попросили главу государства не вводить новый карантин в стране, несмотря на рост числа новых случаев COVID-19. Как рассказали РБК два осведомлённых источника, этот вопрос обсуждался на закрытой встрече Путина с бизнесменами.

С докладом перед президентом выступил основной владелец компании «Северсталь» Алексей Мордашов, который рассказал про социально-экономическое развитие регионов. По словам источника телеканала, бизнесмен попросил Путина ограничиться точечными мерами и воздержаться от ввода тотальных ограничений. Мордашов заявил, что жёсткие меры могут убить малое и среднее предпринимательство. Предприниматель отметил, что президент «эту позицию, в целом, поддержал».

Мнение Мордашова поддержал совладелец «Фосагро» Андрей Гурьев. По его словам, в регионах необходимы только точечные меры, согласованные с предприятиями, и строгий контроль за их соблюдением.

Как передавал NEWS.ru, Путин объяснил растущую смертность от коронавирусной инфекции в стране тем, что медики начали тщательнее фиксировать причины смерти пациентов.

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 15 700 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране выявили 1 447 335 заболевших.