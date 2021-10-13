Предприниматели назвали введение QR-кодов ударом по бизнесу

Введение QR-кодов нанесёт удар бизнесу в регионах, особенно сфере общественного питания, развлечениям и фитнесу. Об этом заявил президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин на телеканале «Россия 24».

Это ударит по бизнесу, особенно - общепит, сфера развлечений <…> К примеру, кинотеатры, сфера фитнеса - они и так еле восстановились, — заявил Калинин.

Он добавил, что такие меры должны вводится после того, как будут выслушаны опасения предпринимателей из этой сферы. Кроме того, власти должны дать разъяснения.

Конечно, им требуются какие-то дополнительные меры поддержки, к примеру, снижение налогов для этих отраслей на уровне региона, — резюмировал он.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин рассказал, что российские власти отмечают экономические проблемы в стране и переживают из-за падения доходов граждан.