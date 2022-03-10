Правительство ввело запрет на экспорт легковых автомобилей

Правительство России до конца года ввело запрет на экспорт из страны ввезённых ранее легковых автомобилей. Они попали в перечень товаров, запрещённых к вывозу с территории страны.

Как следует из перечня, запрет распространяется не только на ввезённые из-за границы легковые авто, но и другие моторные средства, включая фургоны и гоночные машины.

Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей, включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили, — говорится в документе.

Под запрет попали пассажирские и грузовые суда и яхты, самолеты и беспилотные летательные аппараты. Запрет не распространяется на транспорт, предназначенный для перевозки 10 пассажиров и более. Вывоз вышеуказанных товаров ограничен до конца года во все зарубежные страны, за исключением стран ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии.

Ряд крупных автомобильных компаний объявили о сворачивании производства в России на фоне кризиса из-за введённых в отношении РФ санкций. Остановлено производство VW и Skoda в Калужской области и Нижнем Новгороде. Приостановлена деятельность Mercedes-Benz и BMW. Останавливает как минимум на три недели производство в Петербурге Nissan.

Ранее сообщалось, что Toyota Motor остановила производство автомобилей в России из-за трудностей с поставками комплектующих. По этой же причине прекращён экспорт машин в РФ.