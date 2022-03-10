Toyota объявила об остановке производства автомобилей в России

Toyota Motor остановила производство автомобилей в России из-за трудностей с поставками комплектующих. По этой же причине прекращён экспорт машин в РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на штаб-квартиру компании в Токио.

Производство на нашем заводе в Санкт-Петербурге полностью прекращено из-за проблем со снабжением комплектующими. Остановлена также и поставка готовых автомобилей в Россию. Это также связано с проблемами в производственными цепочками и экспортными каналами, — заявили в Toyota.

Кроме того, компания отзывает из России 26 своих сотрудников вместе с их семьями. По данным японских СМИ, эта мера является временной. Возвращаться домой работникам Toyota придётся через третьи страны, поскольку в настоящее время прямых рейсов нет.

В начале марта стало известно о приостановке выпуска машин на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. В компании это объяснили глобальными логистическими перебоями в поставках комплектующих. По аналогичной причине временно остановил выпуск машин в Росси и Nissan. Итальянский автопроизводитель Ferrari объявил о приостановке выпуска автомобилей для российского рынка из-за событий на Украине.