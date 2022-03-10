Правительство РФ внесло в Госдуму план поддержки транспортной отрасли

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о мерах поддержки транспортной отрасли в условиях санкций, которые позволят обеспечить её бесперебойную работу. Как сообщается на сайте кабмина, правительство получит право ограничивать заход иностранных морских судов в российские порты и во внутренние воды, а также возможность отсрочить сертификацию средств обеспечения транспортной безопасности для экономии финансов.

Кроме того, документом предусмотрены нормы регистрации прав на иностранные самолёты, находящиеся в лизинге у российских компаний, и выдача им российских сертификатов лётной годности.

Эта мера поможет российским авиакомпаниям сохранить парк иностранных воздушных судов и даст возможность эксплуатировать их на внутренних линиях, — подчёркивается в сообщении.

Ранее Минтранс предложи продлить на шесть месяцев истекшие сертификаты лётной годности иностранных самолётов, зарегистрированных в России. Как пояснил эксперт комитета Госдумы по транспорту Роман Гусаров, при этом авиакомпании всё равно должны будут соблюдать все требования для поддержания лётной годности.

После того как Китай отказался поставлять запчасти для самолётов российским авиакомпаниям, начальник управления поддержания лётной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов заявил, что Москва будет искать альтернативные возможности поставок в Турции, Индии и других странах.