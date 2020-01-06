https://static.news.ru/photo/03890180-32b0-11ea-aa43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители пресс-службы кабмина в четверг, 9 января, сообщили, что в настоящее время правительством России утверждён прогнозный план приватизации на 2020-2022 годы.

Исходя из обнародованных сведений, приватизировать в указанное время собираются акции 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий и не только. Также к продаже готовятся доли участия РФ в 13 ООО и свыше тысячи объектов иного имущества из госказны.

Предполагается, что каждый год от приватизации в бюджет будет поступать 3,6 млрд рублей. Данная сумма приводится без учёта стоимости акций крупнейших компаний, занимающих лидирующее положение в соответствующих отраслях экономики, передаёт ТАСС.

В будущем правительство имеет возможность скорректировать прогнозный план. Это может произойти в случае принятия отдельных решений о приватизации акций крупнейших компаний, которые обладают высокой привлекательностью для инвесторов.

Как ранее писал NEWS.ru, первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников считает, что 2020 год будет успешным для российской экономики, а основой для роста ВВП станут национальные проекты.