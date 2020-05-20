Правительство РФ обсуждает условия выхода россиян на досрочную пенсию

Антикризисная мера по смягчению условий для выхода на досрочную пенсию обсуждается в правительстве РФ. Она является частью рабочей версии общенационального плана действий по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.
Документ разработан и отправлен в правительство Минэкономразвития совместно с Минфином и Минтрудом,
Выход на пенсию для лиц предпенсионного возраста, потерявших работу, до конца 2020 года станет возможным с 53,5 лет для женщин и 58,5 для мужчин. Рабочая версия плана меняется ежедневно, отмечает издание.
Ранее NEWS.ru сообщал, что законопроект по снижению налоговых издержек организаций и индивидуальных предпринимателей направило в Госдуму правительство РФ. Это касается только тех ИП и организаций, которые безвозмездно передали имущество для предупреждения, предотвращения, диагностики и лечения коронавируса. Новый закон позволит организациям и ИП признавать в расходах затраты на приобретение имущества для борьбы с коронавирусом.
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