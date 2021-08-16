Правительство придумало способ сбить цены на бензин

Российское правительство поставило перед представителями нефтяной отрасли задачу повысить продажи бензина на бирже, чтобы снизить цены на топливо. Это можно сделать путём распечатки накопленных ресурсов, пишет РИА Новости.

Эксперты отмечают, что повышение объёма ресурса, реализуемого на фондовом рынке, позволит немного уменьшить оптовую стоимость сырья. Спрос на топливо растёт во всём мире, потому и повышается стоимость. Это связано с тем, что мировая экономика стремительно восстанавливается после ограничительных мер, которые были введены в связи с пандемией коронавируса.

В последнее время цены на бензин практически ежедневно обновляют исторические максимумы. В результате растёт и стоимость сырья на АЗС.

Ранее сообщалось, что 13 августа стоимость марки АИ-92 выросла в ходе торгов на 0,73% — до 58,456 тысячи рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина АИ-95 увеличилась на 0,83% — до 59,93 тысячи рублей за тонну. Дизельное топливо подешевело на 0,22% — до 50,9 тысячи рублей за тонну.