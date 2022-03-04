Правительство предложило скрывать некоторые госзакупки в условиях санкций

Правительство предложило убирать данные ряда госзакупок из публичного доступа, пишет РБК со ссылкой на план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций. Сообщается, что это делается для максимального упрощения и ускорения принятия решений в сфере госзакупок.

Согласно плану антикризисных мер, правительство сможет определять группы товаров, работ и услуг, которые можно закупить без конкурса, размеры авансов, случаи изменения условий контракта без применения штрафных санкций, а также случаи неразмещения контрактов на портале госзакупок. Кроме того, правительству предлагается дать возможность менять существенные условия госконтрактов, заключённых до 1 января 2023 года.

В кабинете министров отметили, что поправки направлены не на снижение прозрачности системы госзакупок, а на поддержку бизнеса. Как предположил директор по спецпроектам группы электронных торговых площадок OTC.ru Сергей Сердюков, ограничение доступа к госконтрактам призвано обезопасить информационную систему «от чужих глаз»: не исключено, что оно будет оставлено только заказчикам и зарегистрированным поставщикам, прошедшим проверку ФНС России.

В новых нынешних условиях открытость и прозрачность как принципы законодательства о закупках, вероятнее всего, получат новую интерпретацию с точки зрения национальной экономической безопасности, — пояснил эксперт.

Ранее Госдума приняла в трёх чтениях закон о мерах антикризисной поддержки бизнеса и граждан в условиях санкций, введённых в отношении России. В число мер вошли кредитные каникулы, отмена проверок предприятий малого и среднего бизнеса и IT-компаний и упрощение процедуры закупки и регистрации лекарств и медицинских изделий. Кабмину, субъектам РФ и муниципалитетам предоставляется право изменять существенные условия контракта при закупках для государственных и муниципальных нужд.