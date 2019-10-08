Вице-премьер РФ Дмитрий Козак провёл совещание по обороту лома чёрных и цветных металлов. В рамках встречи было принято решение о продлении действия переходного периода до введения биржевых торгов.
Введение экспорта лома через продажи отложено до 1 апреля 2020 года. При этом действие квотирования как временной меры после 1 января 2020 года продлеваться не будет.
По словам представителя Козака Ильи Джуса, введение биржевой торговли ломом будет способствовать большей прозрачности на рынке металлолома и устранению рисков трансфертного ценообразования, передаёт
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