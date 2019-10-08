https://static.news.ru/photo/d8d17130-e9e8-11e9-8825-fa163e074e61_660.jpg Фото: c40/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак провёл совещание по обороту лома чёрных и цветных металлов. В рамках встречи было принято решение о продлении действия переходного периода до введения биржевых торгов.

Введение экспорта лома через продажи отложено до 1 апреля 2020 года. При этом действие квотирования как временной меры после 1 января 2020 года продлеваться не будет.

По словам представителя Козака Ильи Джуса, введение биржевой торговли ломом будет способствовать большей прозрачности на рынке металлолома и устранению рисков трансфертного ценообразования, передаёт ТАСС .

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