https://static.news.ru/photo/124f560c-5181-11ea-86d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Меры поддержки отечественных производителей начали разрабатываться в правительстве России. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Отмечается, что речь идёт о поддержке отечественных компаний, которые участвуют в реализации нацпроектов и инвестиционных программ естественных монополий.

Работаем также над вашим поручением по выработке понятных и доступных для реализации мер поддержки отечественного производителя с целью максимального присутствия на внутреннем рынке, – приводит ТАСС слова Борисова.

Он добавил, что для этой цели будут выделены огромные средства, которые могут стимулировать серьёзный рост экономики и промышленности.

Как сообщал NEWS.ru ранее, российские власти создадут информационно-аналитическую систему мониторинга реализации национальных проектов, в которую интегрируют данные от всех ведомств. Новая система, по словам главы кабмина, позволит оценивать риски и предупреждать об отклонениях от заданного курса.