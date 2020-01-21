После объявления предложений нового состава правительства Михаила Мишустина, озвученного 21 января вечером и последовавшего сразу утверждения кандидатур, стало понятно, что государство начнёт менять экономическую политику. Максим Орешкин — фигура, вокруг которой ходило наибольшее число слухов, в новый кабмин не вошёл. Руководить Минэкономразвития предложено Максиму Решетникову. При этом Антон Силуанов и Александр Новак сохраняют свои посты.

Как заявил президент Владимир Путин на встрече с новым кабмином, в России необходимо развивать базу, иначе экономики не будет вообще. Для этого, по мнению лидера, нужно «эффективно использовать инструменты для достижения целей». Кабмин, по его оценке, получился сбалансированным, так как имеются люди, работавшие «в прежнем составе».

Глава государства выразил уверенность, что кабинет министров Мишустина сможет выйти на высокие показатели.

В свою очередь председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что новый кабмин должен добиться повышения темпов роста российской экономики. По его мнению, первоочередными задачами должны стать шаги по изменению предпринимательского климата и формированию положительного инвестиционного климата.

Министром экономического развития стал Максим Решетников, приказ о его назначении приводит пресс-служба Кремля. Одновременно с этим он ушёл в отставку с должности губернатора Пермского края. Ранее о том, что Решетников может занять это кресло, сообщали источники РБК.

По данным Bloomberg, Орешкин имеет шансы получить должность помощника Путина по экономическим вопросам. Несмотря на то, что он говорил, что Минэкономразвития — это «заноза у всех министерств», по оценкам многих экспертов, проводимая им политика была не столь эффективной, как этого требовали экономические реалии.

Орешкин стал одним из самых молодых министров в истории России. Ведомство он возглавил в довольно сложный период — после увольнения Алексея Улюкаева. 15 ноября 2016 года последнего обвинили в вымогательстве взятки у исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина в размере $2 млн, позже он был уволен с должности в связи с утратой доверия и приговорён судом к восьми годам лишения свободы и крупному штрафу.

Несмотря на это, Bloomberg называет Орешкина «фаворитом» Путина. В новой должности, очевидно, он сможет оказывать большее влияние на экономические решения лидера государства. А на посту главы МЭР его ведомство так или иначе сталкивалось с зачастую противоположной точкой зрения на траты со стороны Минфина.

Максим Орешкин Сергей Булкин/NEWS.ru

Антон Силуанов в правительстве Мишустина сохраняет за собой пост главы Министерства финансов, но при этом теряет приставку первый вице-премьер. О том, что в новом составе он останется только главой финансового ведомства, ранее сообщали источники как Bloomberg, так и Forbes.

Однако теперь, согласно указу президента, Минфин будет руководить ещё и Росимуществом. Ранее эти функции осуществляло Минэкономразвития.

По мнению Мишустина, перед ведомством в этой связи стоят «колоссальные задачи» с учётом новых функций.

Согласно заявлению Силуанова, правительству необходимо будет уточнить планы реализации нацпроектов, учитывая новые задачи, которые были обозначены на послании президента Федеральному собранию.

Он стоит у руля Минфина с 2011 года, после ухода из правительства Алексея Кудрина из-за разногласий с Дмитрием Медведевым, занимавшим тогда пост главы государства. В мае 2018 года, уже после переназначения Медведева премьером, Силуанов стал ещё и первым вице-премьером правительства Российской Федерации. Он контролировал множество вопросов, в частности, финансовый мониторинг, а также привлечение зарубежных инвестиций.

Александр Новак, в свою очередь, вновь был назначен министром энергетики, говорится в тексте соответствующего указа. Его не раз называли одним из самых значимых для экономики РФ министров, приносящим прибыль, что во многом связано с удачными для страны переговорами с партнёрами по странам-участницам ОПЕК+. Примечательно, что его кандидатура не вызывала никаких сомнений и у экспертов, которые были едины в том, что Новак сохранит за собой кресло.

При этом источники РБК ранее полагали, что и.о. вице-премьера по обороне Юрий Борисов в новом правительстве будет курировать вопросы ТЭК, а Дмитрий Козак, занимавшийся при Медведеве этими задачами, перейдёт в администрацию президента.

В свою очередь Новак 21 января вечером официально подтвердил информацию о том, что ТЭК будет курировать именно Борисов.

Между тем рубль практически никак не отреагировал на назначения. Изменения носили больше нейтральный характер. Курс доллара по состоянию на 20:17 рос на 25 копеек, до 61,79, евро — увеличивался на 22 копейки, до 68,55 рубля, что в целом соответствовало ходу торгов вторника, 21 января. Нейтральный фон зафиксирован и на торгах акциями российских компаний в Лондоне.

Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства 15 января текущего года после заявлений Путина о необходимости внести изменения в Конституцию.