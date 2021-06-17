Права на вождение разрешат получать с 17 лет

https://static.news.ru/photo/9f9da638-cfae-11eb-9230-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Водители смогут получать права на управление легковым автомобилем начиная с 17 лет. Это будет возможно в случае принятия законопроекта, порядок и условия которого определит правительство России, пишет «РГ».

Согласно законопроекту, несовершеннолетним лицам, достигшим 17 лет, разрешат ездить за рулём с наставником в случае одобрения документа. Порядок и условия в этом случае определяет правительство РФ.

Наставником в этом может быть водитель с категорией В или В1, и он же должен сопровождать несовершеннолетнего водителя для контроля ПДД.

Законопроект, который вносит соответствующие изменения в закон о безопасности дорожного движения, поступил в рабочую группу Аналитического центра при правительстве по регуляторной гильотине, пишет газета.

Как сообщалось ранее, учащиеся, сдающие экзамен на получение водительских прав, часто пытаются сжульничать и прячут технические устройства где угодно.